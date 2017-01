St. Gallen - Der Verwaltungsrat der Abraxas Informatik AG hat Rolf Lichtin zum CFO ernannt. Der 52-jährige Finanzspezialist tritt per 1. Mai 2016 die Nachfolge von Félix Mauron an, der das Unternehmen aufgrund seiner Pensionierung verlässt. Lichtin ist aktuell als CFO für die Crealogix Holding AG tätig.

Rolf Lichtin hatte im Laufe seiner Karriere in verschiedenen Führungspositionen bei Siemens Schweiz AG, der Trivadis Holding AG und Atos IT Solutions and Services AG Schweiz und Frankreich inne. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern und lebt mit seiner Familie in Erlenbach ZH.

"Mit Rolf Lichtin stösst ein ausgewiesener Finanzexperte zu Abraxas, der nicht nur sein Handwerk beherrscht, sondern auch mit der Branche bestens vertraut ist", begründet Verwaltungsratspräsident Paul Glutz den Entscheid. Der studierte Betriebswirt hat Erfahrung in der Umsetzung und Begleitung von Veränderungsprozessen sowie ...

