Stuttgart - An der Verwaltungsratssitzung der GFT Technologies SE (GFT) vom Sonntag hat Ulrich Dietz auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen sein Amt als geschäftsführender Direktor und Chief Executive Officer (CEO) der GFT Technologies SE - mit Wirkung zur GFT Hauptversammlung am 31. Mai 2017 - niedergelegt. Als Nachfolgerin für das Amt des CEO hat der Verwaltungsrat einstimmig - ebenfalls mit Wirkung zum 31. Mai 2017 - Marika Lulay ernannt. Als geschäftsführende Direktorin hat sie derzeit das Amt des Chief Operating Officers (COO) inne und verantwortet das operative Geschäft sowie die Schlüsselbereiche Technologie und Qualitätsmanagement. Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat Dietz zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats und Dr. Paul Lerbinger, bisheriger Vorsitzender, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Um einen reibungslosen Übergang an der Spitze des Unternehmens zu gewährleisten, würden die nächsten vier Monate zur Übergabe aller Geschäfte genutzt, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Ab 31. Mai 2017 werden Marika Lulay und Dr. Jochen Ruetz als Chief Financial Officer (CFO) gemeinsam das Gremium der geschäftsführenden Direktoren bilden. Ulrich Dietz ist und bleibt weiterhin Ankeraktionär der GFT Technologies SE.

Die Digitalisierung der Wirtschaft im Blick

"Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1987 hat Ulrich Dietz die Entwicklung des Unternehmens als Ankeraktionär, Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender und zuletzt als geschäftsführender Direktor sowie CEO maßgeblich geprägt. Er hat die GFT 1999 an die Börse gebracht und zu einem führenden Technologiepartner für den Finanzsektor entwickelt. Ulrich Dietz hat die Basis für die Zukunft der GFT gelegt - wir danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz, seine ehrgeizigen Visionen und den Mut, immer wieder neue Wege zu ...

