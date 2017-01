Donald Trump hat in der ersten Woche alle Lügen gestraft, die davon ausgingen, der ehemalige Medienstar würde im Amt präsidentiel werden und den Dialog suchen. Trump regierte per Dekreten ohne den Kontakt zur Legislative oder möglichen "Deal-Partnern" zu suchen. Mit seinen Anordnungen rückten die Themen Migration und Umweltschutz in den Fokus. Trump ordnete den Bau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...