Zürich - Die Schweizer Softwarefirma Netcetera übernimmt mit sofortiger Wirkung Nexperts mit Sitz in Hagenberg, Österreich. Durch den Zusammenschluss werden die Unternehmen zum führenden europäischen Anbieter für digitale Bezahllösungen. Die NFC- und Mobile Payment-Expertise von Nexperts ergänzt Netceteras Angebot im Zahlungsverkehr.

Die Netcetera Group AG übernimmt per sofort und zu hundert Prozent die Nexperts GmbH und ergänzt ihr Angebot im Zahlungsverkehr mit der Wallet-Expertise von Nexperts. Ziel ist es,integrierte digitale Bezahllösungen auf Basis aller Kredit- und Debitkartenstandards für Banken und Kartenherausgeber anzubieten. Eine tragende Rolle spielt dabei die Kompetenz von Nexperts in NFC und Mobile Payment. Durch die Übernahme bündeln die beiden Unternehmen ihre Ressourcen und stärken die lokale Präsenz im deutschsprachigen Raum mit diesem Standort für Entwicklung und Vertrieb in Österreich.

Umfassendes Angebot im Bereich Digital Payment

Bereits heute nutzen mehr als 12 Millionen Karteninhaber die Systeme von Netcetera beim sicheren Einkaufen im Internet. Durch die Übernahme von Nexperts kann Netcetera eine integrierte Gesamtlösung anbieten, die auch das Bezahlen mit dem Smartphone am Point-of-Sale umfasst. "Gemeinsam können wir den NFC-basierten Mobile Payment-Markt umwälzen. Denn dank dem Zusammenschluss unserer Kompetenzen bieten wir eine integrierte, unabhängige Lösung für das Digital Payment mit allen Kartenstandards, die neben Mobile Payment auch In-App Payment und Online Payment umfasst. Wir sind damit der Anbieter mit dem breitesten Baukasten für Kartenherausgeber", erklärt Dr. Andrej Vckovski, CEO von Netcetera.

Kurt Schmid, Gründer und Geschäftsführer von Nexperts, wird das neue "Digital Payment"-Geschäft leiten. "Das gemeinsame Potenzial beider Firmen erlaubt uns, Banken und Händlern eine One-Stop-Lösung für alle Bereiche und Anforderungen des Mobile Payment anzubieten - das attraktivste Angebot am Markt für digitales Bezahlen", ist er überzeugt.

Auch Kunden sehen die Vorteile der Übernahme, wie beispielsweise Dr. Heimo Hackel, Geschäftsführer von card complete, ...

