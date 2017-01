Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0690 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig unter dem Niveau in der Nacht.

Zum Franken steht der Euro bei aktuell 1,0646 CHF ebenfalls nahezu unverändert. Das EUR/CHF-Währungspaar sei am Vortag endgültig unter die Marke von 1,0680 gerutscht, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Diese Marke habe seit Mitte November eine gute Unterstützung geboten. Zuletzt hätten vor allem Exportdaten für einen auf breiter Front schwächeren Euro gesorgt, heisst es weiter. Dass sich dieser tatsächlich im EUR/CHF-Paar widerspiegelt, könne als Anzeichen gewertet werden, dass die SNB zunehmend eine Aufwertung des CHF akzeptiere - ein gefährliches Spiel laut Commerzbank, da Marktteilnehmer ...

