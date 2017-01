Houston - BMC, weltweit führender Anbieter von IT-Lösungen für das digitale Unternehmen, und Forbes Insights, die Markt- und Wirtschaftsforschungsabteilung von Forbes Media, haben die Ergebnisse ihrer zweiten jährlichen Sicherheitsumfrage bekannt gegeben. 69 Prozent der Führungskräfte im IT- und Sicherheitsbereich sind demnach davon überzeugt, dass die Digitale Transformation die Unternehmen zum fundamentalen Überdenken der Cybersecurity-Strategien zwingt. Als wichtigste Ressourcen, die vorrangig gegen Sicherheitsverletzungen zu schützen sind, wurden genannt: Finanzdaten, Kundendaten, Markenreputation, geistiges Eigentum und Mitarbeiterdaten. Neue Prioritäten in unternehmerischer und technologischer Hinsicht stellen IT- und Sicherheitsteams vor neue Herausforderungen. So erklären 65 Prozent der Befragten, dass Public Clouds den grössten Einfluss auf die Sicherheitsstrategien haben.

Die Umfrage unter mehr als 300 C-Level-Führungskräften in Europa und Nordamerika zeigt ausserdem, dass die Unternehmen beim Umbau der Sicherheitsarchitekturen neue Technologien zur Abwehr von Cyberkriminalität suchen und in der Unternehmensorganisation, der Risikobewertung und der Prioritätensetzung für Investitionen neue Wege beschreiten werden.

Zentrale Themen des diesjährigen Berichts sind die Verantwortlichkeiten und der Informationsaustausch zwischen den Unternehmensbereichen. Der Schwerpunkt müsse bei Prävention, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle liegen - andernfalls drohe das Risiko, Opfer von fortwährenden sicherheitsrelevanten Angriffen zu werden. So haben 52 Prozent der Befragten angegeben, dass die Verantwortlichkeit der operativen Teams für Sicherheitslücken gestiegen ist.

"Ohne Frage ist Cybersecurity heute als überaus wichtige übergreifende Initiative zu verstehen. Unternehmen, Regierungen und die Gesellschaft als Ganzes suchen nach neuen innovativen Wegen zur Bewältigung der digitalen Zukunft. Allen Parteien gemeinsam ist die erhöhte Bedrohung der IT-Sicherheit durch Phishing, Ransomware und bekannte Schwachstellen", ...

