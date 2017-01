Bei einem Polizeieinsatz in Berlin ist am Dienstag ein Mann erschossen worden. Die Polizisten hätten die Feuerwehr in einem Haus in Hohenschönhausen unterstützt, als der Mann sie mit einem Messer angegriffen habe, teilte die Polizei am Abend mit.

Er sei daraufhin mit einem Schuss aufgehalten worden und verstorben. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Warum der Mann die Beamten angriff, war zunächst unklar.