Zürich (awp) - Die beiden Börsen SIX Swiss Exchange und SIX Structured Products Exchange haben im Januar klar mehr umgesetzt als im Dezember. Der Handelsumsatz wuchs im Berichtsmonat um knapp 12% auf 120,1 Mrd CHF und die Anzahl Abschlüsse nahm um 10% auf 4,20 Mio zu, wie die Börsenbetreiberin SIX Group am Mittwoch mitteilt. Allerdings ...

