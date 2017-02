New York - Mit einer moderat positiven Tendenz sind die US-Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Die Entscheidung der US-Notenbank Fed, die Leitzinsen unverändert zu lassen, hat daran nichts geändert. Zuvor hatten unerwartet gute Geschäftszahlen von Apple und erfreuliche US-Arbeitsmarktdaten die Sorgen über die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump in den Hintergrund gedrängt.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Gewinn von 0,14 Prozent bei 19 890,94 Punkten. Am Dienstag hatte der New Yorker Leitindex den dritten Tag in Folge nachgegeben, was für den Januar letztlich ein mickriges Plus von einem halben Prozent bedeutete. Der breiter gefasste S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,03 Prozent auf 2279,55 Punkte. Der Nasdaq 100 legte hingegen um 0,70 Prozent auf 5152,69 Punkte zu.

Die US-Notenbank Fed hatte ihren Leitzins wie von Volkswirten erwartet unverändert belassen. Künftig werde es nur schrittweise Zinserhöhungen geben, teilten die Währungshüter am Mittwoch in Washington mit. Aus der Stellungnahme zur Zinsentscheidung geht hervor, dass die Fed die Risiken für den konjunkturellen Ausblick als "ungefähr ausgeglichen" einschätzt und die US-Wirtschaft weiter auf einem moderaten Wachstumskurs sieht. Auf dem Arbeitsmarkt erkannten die Währungshüter Anzeichen einer weiteren Verbesserung. Ausserdem kehre die Inflation wieder auf das anvisierte Ziel von ...

