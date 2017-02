London - Die britische Notenbank hält ihren lockeren geldpolitischen Kurs. Zugleich zeigt sie sich für dieses Jahr wesentlich zuversichtlicher für das Wirtschaftswachstum auf der Insel. Wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte, beträgt der Leitzins nach wie vor 0,25 Prozent. Auf dieses Niveau hatte sie ihn kurz nach dem Brexit-Votum im vergangenen Sommer reduziert. Ausschlaggebend waren seinerzeit grosse Wachstumssorgen in den Reihen der Zentralbank, die sich bisher jedoch nicht als berechtigt erwiesen haben. Im Gegenteil: Das Königreich wächst zurzeit so stark wie kaum eine andere grosse Volkswirtschaft in Europa.

