Vor dem Zukunftstreffen von CDU und CSU in München hat der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet sich zuversichtlich gezeigt, dass Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer die CDU in den kommenden Monaten unterstützt: "Ich habe den Eindruck, dass man in der CSU die Bedeutung der NRW-Wahl auch für den Bund erkennt, Rücksicht auf unseren Wahlkampf nimmt und uns unterstützen will", sagte Laschet dem Nachrichtenmagazin "Focus". Laschet reiste Ende Januar zu einem Meinungsaustausch nach München.

"Das Gespräch mit Horst Seehofer war freundlich und freundschaftlich", berichtet er. Seehofer hat auch Wahlkampfauftritte in Nordrhein-Westfalen zugesagt. Laschet ist CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 14. Mai. Wie der "Focus" unter Berufung auf CSU-Kreise berichtet, will die CSU ihren "Bayernplan" erst Ende Mai bei einer Vorstandsklausur beschließen.