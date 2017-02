Finanziell frei zu sein, fühlt sich herrlich an. Du bist niemanden zu nichts verpflichtet. Du machst, was Du für richtig hältst. Du kannst jedem Deine ehrliche Meinung sagen. Der erste Schritt in die Freiheit ist die Schuldenfreiheit. Du zahlst alles mit Cash. Nur keine Schulden mehr, ist Dein Motto. Du musst arbeiten, sparen und investieren ...

