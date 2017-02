US-Präsident Donald Trump hat per Twitter seinem Unmut über die Entscheidung eines Bundesrichters Luft gemacht, der den verhängten Einreisestopp aufgehoben hatte. "What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.", twitterte Trump am Samstagnachmittag (Ortszeit).

Bereits vorher hatte Trump geschrieben, die Meinung des "so genannten Richters" sei lächerlich und werde revidiert. Ein US-Bundesgericht im Bundesstaat Washington hatte zuvor den von Trump verhängten Einreisestopp für Bürger diverser islamischer Länder vorerst aufgehoben.