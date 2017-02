Nicht immer ist das neu Geschriebene das Beste, sondern manchmal lohnt sich auch zu wiederholen, was schon gesagt wurde. Besonders interessant ist das, wenn man nach Ablauf von vielen Monaten schauen kann, was denn damals aus den Worten in der Realität geworden ist. Heute will ich daher an einen Artikel vom 09.06.2016, also von vor dem Brexit erinnern, mit dem Titel -> Die Märkte auf dem Sprung - Was gute technische Analyse leistet . Und genau das ist mein Thema heute, denn hier im freien Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...