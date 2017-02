Im Achtelfinale des DFB-Pokals haben sich der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach am späten Dienstagabend durchgesetzt. Die Bayern gewannen nach einem Treffer von Douglas Costa (18. Minute) mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg, Gladbach setzte sich nach Toren von Wendt (12. Minute) und Hazard (36. Minute) mit 2:0 gegen Greuther Fürth durch.

Während die Bayern ihren Sieg 80 Minuten lang ohne großen Aufwand nach Hause schaukeln wollten, kam Wolfsburg erst in den letzten Minuten zu mehreren großen Torchancen und Manuel Neuer musste plötzlich volle Leistung zeigen. Bereits früher am Abend hatte sich ein überraschend starker HSV mit 2:0 verdient gegen den 1. FC Köln durchgesetzt. Die Partie zwischen dem Viertligisten FC Astoria Walldorf und dem Zweitligisten Arminia Bielefeld musste hingegen nach einem 1:1 in die Verlängerung und wurde erst nach Elfmeterschießen mit 6:5 für Bielefeld entschieden. Am Mittwoch spielen noch Sportfreunde Lotte - TSV 1860 München, SV Sandhausen - FC Schalke 04, Hannover 96 - Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund - Hertha BSC um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals.