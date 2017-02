Zürich - Der Industriekonzern ABB hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2016 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr knapp gehalten, auf vergleichbarer Basis resultierte wie beim Auftragseingang ein leichtes Plus. Der Auftragseingang war damit zum ersten Mal nach sechs Quartalen nicht rückläufig.

Konkret blieb dieser im Vergleich zum Vorjahresquartal stabil bei 8,28 Mrd USD, bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseinflüsse ergab sich auf vergleichbarer Basis ein Plus von 3%. Dieser Anstieg sei insbesondere auf den Zuwachs bei Grossaufträgen zurückzuführen, teilt ABB am Mittwoch mit. Der Auftragsbestand belief sich per Ende Dezember 2016 auf 23 Mrd USD, nach 24,55 Mrd per Ende September.

Der Umsatz ging zum Vorjahresquartal um 3% auf 8,99 Mrd USD zurück, entsprechend einem bereinigten Plus von 1%. "Dank der starken Performance der Division Stromnetze sind wir im vierten Quartal trotz des schwierigen Marktumfelds gewachsen", wird in der Mitteilung CEO Ulrich Spiesshofer zitiert.

Der ...

