Manchmal liegt in der Kürze die Würze und so soll es heute auch sein. In all den letzten Wochen, seit Gold so langsam wieder nach oben zu kriechen begann, habe ich darauf hingewiesen, dass Gold nicht wirklich Eigenleben hatte, sondern seine Zuckungen alleine inverses Abbild des Dollars waren. Und solange Gold kein Eigenleben hat, gibt es auch keinen Grund von echter Stärke zu sprechen. Bis vor ca. einer Woche. Denn seit dem steigt Gold trotz wieder steigendem Dollar. Die Situation ist da! Und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...