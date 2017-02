Zum wiederholten Male darf die BayWa r.e. renewable energy GmbH (München) das Siegel "TOP PV Zulieferer" tragen: In der Kategorie Großhandel wurde das Unternehmen zum sechsten Mal in Folge für seine Geschäfts-Aktivitäten im deutschen Markt ausgezeichnet. Wie im Vorjahr erhielt BayWa r.e. auch für 2017 eine Auszeichnung für sein Großhandels-Geschäft in Großbritannien und der Schweiz.

