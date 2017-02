Schauspieler Benno Fürmann kann die aktuelle weltpolitische Lage manchmal kaum aushalten: "An dunklen Tagen ertrage ich es schwer, Nachrichten zu schauen, weil es deprimierend ist", sagte er der Zeitschrift "Cosmopolitan" (EVT 09.02.). "Da muss ich mich dann manchmal selber schützen, da es mir so nahegeht. Aber ich wollte auch nie ein rundum geschützter Mensch sein. Das würde in meinem Beruf gar nicht gehen."

Wenn der 45-Jährige mal eine Auszeit von alldem braucht, reist er um die Welt - gern auch ohne Begleitung: "Ich war allein in Nepal, Indien, Ägypten, bin quer durch Amerika gereist, Ecuador, Argentinien, Kuba... Ich habe dieses Einsamer-Wolf-Ding sehr gefeiert. Mitunter auch, weil vielen meiner Freunde meine Art zu reisen, zu anstrengend ist. Ich steige am liebsten mit Zelt auf einen Berg, bin gern aktiv", sagte der Schauspieler.