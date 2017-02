Wirsol Energy hat einen Vertrag mit der BayernLB zur Refinanzierung von zehn Solarparks in Großbritannien mit insgesamt 61 Megawatt abgeschlossen, wie die Tochtergesellschaft der Wircon GmbH am Donnerstag mitteilte. Darüber hinaus seien Investitionen in Höhe von umgerechnet knapp 54 Millionen Euro...

Den vollständigen Artikel lesen ...