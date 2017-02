Zürich - XING, das führende berufliche Online-Netzwerk im deutschsprachigen Raum, hat die Angaben von 300'000 Mitgliederprofilen in der Schweiz ausgewertet, um die Frage zu beantworten: In welchen Städten ist die Quote der Mitglieder mit einem Studienabschluss am höchsten? Untersucht wurden die sechs nach Einwohnerzahl grössten Städte in der Deutschschweiz. Klügste Stadt ist St. Gallen, dicht gefolgt von Zürich. Die Basler landen auf dem dritten Rang, haben dafür am häufigsten einen Doktortitel.

St. Gallen hat die höchste Akademikerdichte

Stolze 37,9 Prozent der Mitglieder aus St. Gallen verfügen entweder über einen Bachelor, Master, Doktor oder vergleichbaren akademischen Abschluss. Damit sichert sich die für ihre Universität international bekannte Ostschweizer City den Titel der klügsten Schweizer XING-Stadt. Dicht auf den Fersen folgt Zürich. Die Limmatstadt beherbergt mit der Universität Zürich und der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...