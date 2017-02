Luzern - Das Immobilienunternehmen Mobimo hat im Geschäftsjahr 2016 höhere Mieteinnahmen erwirtschaftet und unter dem Strich mehr verdient. Die Dividende wird aber nicht angehoben.

Der Erfolg aus der Vermietung verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,3% auf 96,2 Mio CHF. Die Vergleichbarkeit zwischen Berichtsperiode und Vorjahr sei aber nur bedingt gegeben, da sich das Portfolio in den Jahren 2015 und 2016 stark verändert habe, teilt Mobimo am Freitag mit. Einerseits wurden erneut Anlageliegenschaften veräussert, was zu einem Erfolg von 34,9 Mio CHF (-45%) führte. Andererseits ist in den aktuellen Zahlen der Ertrag der Ende 2015 übernommenen Genfer Immobiliengesellschaft Dual Real Estate enthalten.

Mit dem Verkauf von Eigentumswohnungen und der Projektentwicklung für Dritte hat Mobimo ...

