Ein Turnaround macht Seagate-Aktien interessant, bei Coats könnte es wieder Dividenden geben und Fresenius wird zum größten privaten Krankenhausbetreiber der EU. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Seagate - Rentabler Parkplatz für die Datenautobahn

Mit Seagate Technology setzen Anleger auf einen Megatrend. Der kalifornische Hersteller von Festplatten und Speichermedien profitiert davon, dass durch die Digitalisierung der Wirtschaft und die Vernetzung alltäglicher Gegenstände der Bedarf an Datenspeichern weltweit massiv zunimmt. Dabei geht es nicht nur darum, Informationen zu archivieren, sondern darum, diese Daten gewinnbringend aufzubereiten und wertvolle Schlüsse daraus zu ziehen. Eingesetzt werden Seagate-Speichermedien in Computern, Rechenzentren, Smartphones, Spielkonsolen, Drohnen und Kameras.

Ein Turnaround macht Seagate derzeit zu einer interessanten Spekulation. Im vergangenen Frühjahr geriet das Unternehmen in die roten Zahlen, weil die Nachfrage nach klassischen Bandlaufwerken durch den rückläufigen PC-Markt deutlich gedrückt wurde. Nun macht Seagate sein Festplattenwerk im chinesischen Suzhou dicht und reduziert damit seine Kapazität in diesem schwierigen Markt um ein Drittel. Schon im Quartal zum Dezember bestätigte Seagate mit 297 Millionen Dollar netto die sich seit Sommer abzeichnende Gewinnwende. Vor allem bei neuen, hochwertigen Speichermedien ziehen die Verkäufe jetzt an. Der Abbau von mehr als 2000 Stellen in der Festplattenfertigung wird die Gewinnmargen weiter steigen lassen. Im Geschäftsjahr 2017 (bis 30. Juni) könnte damit fast eine Milliarde Dollar Nettogewinn bleiben. Das macht die Aktie günstig und ermöglicht eine ansehnliche Dividende.

Aktientipp: Coats Group - Investieren und gewinnen mit George Soros

Da ist der Knoten doch schneller geplatzt als gedacht. Glatt verdoppelt hat sich der Aktienkurs des weltweit größten Produzenten von Industrienähgarnen seit Empfehlung im Mai 2016 (WirtschaftsWoche 22/2016). Coats fand im Dezember 2016 eine Einigung in den Verhandlungen mit dem für Pensionen zuständigen Regulierer in Großbritannien.

Zur Erinnerung: Auf Basis der Rechnungslegungsvorschrift IAS 19, die die Bilanzierung von Leistungen an Arbeitnehmer vorgibt, klaffte in den Pensionskassen des Traditionsunternehmens eine Lücke von mehreren Hundert Millionen Pfund Sterling. Coats war vom Regulierer deshalb schon vor einigen Jahren untersagt worden, Ausschüttungen an die Aktionäre vorzunehmen.

Die Einigung sieht vor, dass Coats einmalig 255,5 Millionen Pfund in die Pensionskassen nachschießt und den Rest bis 2028 über jährliche Zahlungen von 14,5 Millionen Pfund ausgleicht. Das Management hat bereits wieder die Aufnahme der Dividendenzahlungen in Aussicht gestellt. Darüber und über den erfreulichen Kursanstieg freuen können sich Anleger gemeinsam mit George Soros. Dessen Investmentfirma Soros Fund Management ist mit 13,18 Prozent am Aktienkapital von Coats beteiligt. Soros bewies einen guten Riecher. Er hatte seinen Anteil im Jahresverlauf 2016 weiter aufgestockt um 40 Prozent. An Gewinnmitnahmen ist bekanntlich noch niemand verarmt. Nach dem steilen Kursanstieg können Anleger durchaus die Hälfte ihrer Position verkaufen.

Auch bei einem jetzigen Verkauf sollten Anleger wegen der geringen Handelsumsätze der Aktie an der Börse London Aufträge limitieren!

Anleihetipp

