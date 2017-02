Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montagnachmittag unter die Marke von 1,06 USD gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung sank bis auf 1,0592 USD. Am Vormittag war der Euro noch bis auf 1,0658 USD gestiegen. Zuletzt wurde sie zu 1,0600 USD gehandelt.

Zum Schweizer Franken rührte sich der Euro in den Nachmittagsstunden per Saldo kaum. Zuletzt stand der Kurs bei 1,0666 CHF nach 1,0670 zur Mittagszeit. Hingegen legte der US-Dollar auf 1,0060 CHF zu von 1,0028 am Mittag.

Händler sprachen von einer breit angelegten Dollar-Stärke. Für Erleichterung sorgten ein gut verlaufenes Treffen von ...

