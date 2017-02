Dr. Daniel Koller, Head Investment Team BB Biotech, über Vergangenheit und Zukunft der Branche Biotechnologie, deren Risiken, das Erfolgsgeheimnis von BB Biotech, die jüngsten Verschiebungen im Portfolio, anstehende News sowie die Perspektiven der drei Top Picks.

payoff: Herr Dr. Koller, 2016 gehörte der Sektor Biotechnologie zu den Verlierern an der Börse. Folgen nach den sieben fetten Jahren zwischen 2009 und 2015 nun sieben magere oder handelt es sich nach Ihrer Auffassung lediglich um eine temporäre Korrektur?

Dr. Daniel Koller: Neben den makroökonomischen Unsicherheiten hat eine Mischung aus Gewinnmitnahmen, Sorgen über den Ausgang der US-Wahlen im Herbst und einigen schlechten Firmennachrichten zu Kapitalabflüssen geführt und die Kurse gedrückt. Nachdem BB Biotech eines der schwächsten Halbjahre hinter sich gelassen hat, erwarten wir Besserung. Die Biotech-Branche ist nach wie vor fundamental intakt, die Unternehmen zeichnen sich durch ihre hohe Innovationskraft aus und wir erwarten weiterhin wichtige Medikamentenzulassungen. Darüber hinaus bekunden zahlreiche Pharmakonzerne und grosse Biotech-Unternehmen ihr Interesse an Fusionen und Akquisitionen, sodass mit einer Branchenkonsolidierung zu attraktiven Prämien zu rechnen ist.

Wo sehen Sie die grössten Risiken (Bewertungsniveau, Zinsanstieg in den USA, Änderung der Gesundheitspolitik durch neue US-Regierung…)?

Der unerwartete Sieg von Donald Trump wurde vom Aktienmarkt kurzfristig als positiv für die Branche bewertet, da sich Trump im Vergleich zu Hillary Clinton weniger über die Medikamentenpreisdebatte geäussert hat. In Bezug auf das US-Gesundheitssystem hat Trump seinen Fokus vor allem auf «repeal and replace» von Obamacare gesetzt. Zudem ist unter einem republikanisch dominierten Kongress eine Regulierung von Medikamentenpreisen weniger wahrscheinlich, auch wenn sich Trump dazu bereits geäussert hat. Zusätzlich will Trump eine allgemeine Unternehmenssteuerreform durchführen. Von einer Senkung der Steuern würde natürlich auch die Biotech-Branche profitieren und die Rückführung von im Ausland geparkten Barbeständen in die USA befeuern. Das wiederum könnte zu einem Anstieg der Akquisitionen von Biotech-Unternehmen durch Big Pharma führen.

BB Biotech schlägt sich sowohl absolut als auch relativ im Vergleich zu aktiven und passiven Sektorfonds hervorragend. Wie würden Sie Ihr Erfolgsgeheimnis umschreiben?

Unsere ...

