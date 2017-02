Um den Haushaltsüberschuss war zwischen der Union und der SPD heftig gestritten worden. Einigen konnten sich die Koalitionspartner nicht. Jetzt fließen die 6,2 Milliarden Euro in die Flüchtlingsrücklage.

Der Haushaltsüberschuss aus dem Jahr 2016 fließt vollständig in die Flüchtlingsrücklage. Die Koalitionsspitzen konnten sich bei einem Treffen am Dienstagmorgen nicht auf eine Verwendung der überschüssigen Mittel in Höhe von 6,2 Milliarden Euro einigen, sagten mehrere Koalitionsvertreter dem Handelsblatt. Damit schwillt die im Bundeshaushalt eingestellte Flüchtlingsreserve vorerst auf 18,9 Milliarden Euro an, da die Reserve im Vorjahr nicht gebraucht wurde.

Um den Überschuss war zwischen ...

