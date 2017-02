Die SMA Solar Technology AG (Niestetal) und ihre Tochtergesellschaft SMA Sunbelt Energy GmbH haben in Malindi, Ostafrika, eines der größten solaren Hybridsysteme Kenias in Betrieb genommen. Der SMA Fuel Save Controller kombiniert die Photovoltaik-Anlage mit 34 Sunny Tripower-Wechselrichtern intelligent mit den Dieselgeneratoren und dem öffentlichem Stromnetz. So erzeugt das PV-Hybrid-System künftig 1,6 Megawattstunden Strom jährlich und realisiert bis zu 25 Prozent Einsparungen bei den Stromkosten für die Kristalline Salt Limited Salzfabrik (Kaysalt).

Den vollständigen Artikel lesen ...