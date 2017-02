Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Seoul, Südkorea), Hersteller von Photovoltaik-Modulen mit Solarzellen aus eigener Produktion, wurde mit dem "Top Brand PV Siegel 2017" von EuPD Research ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt das Siegel zum vierten Mal in Folge in Europa und zum zweiten Mal in Australien. Die Auszeichnung wird auf der Grundlage von Umfragen unter Installateuren in den jeweiligen Märkten vergeben.

