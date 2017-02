Zürich - Die schlüsselfertige Hybrid-Cloud-Plattform Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud (EHC) ist nun erstmals auch auf den Appliances Dell EMC VxRail verfügbar. Die hyperkonvergente Infrastruktur hat, seitdem sie vor einem Jahr vorgestellt wurde, einen substantiellen Marktanteil erreicht. Dell EMC EHC auf VxRail-Systemen ermöglicht es Unternehmen, einen leichten Einstieg in die agile Bereitstellung moderner IT-Plattformen zu finden und diese mit steigendem Bedarf an Hybrid-Cloud-Diensten sehr einfach zu skalieren.

Immer mehr Unternehmen nutzen die Hybrid Cloud für ihre IT-Transformation und setzen für geschäftskritische Anwendungen auf hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI). Die Produktfamilie Dell EMC VxRail bietet verschiedenste Leistungsklassen vollständig integrierter, vorkonfigurierter und vorgetesteter HCI-Appliances - Hardware und Software. Es sind die branchenweit einzigen Appliances, die in gemeinschaftlicher strategischer Zusammenarbeit mit VMware entwickelt wurden.

Seit VxRail vor einem Jahr auf den Markt gebracht wurde, hat Dell EMC mehr als 8.000 Nodes - über 65 Petabyte Speicher und 100.000 Cores - an mehr als 1.000 Kunden in zahlreichen Branchen in 78 Ländern ausgeliefert.

Nach Angaben des Marktforschers IDC übertrifft der Umsatz des HCI-Portfolios von Dell Technologies, zu dem VxRail-Appliances, VxRack-Systeme und die XC-Serie gehören, den Wettbewerb im HCI-Markt, der einer der am schnellsten wachsenden IT-Märkte ist, um mehr als das Zweifache und erreichte im dritten Quartal 2016 28 Prozent der verkauften hyperkonvergenten Systeme.

Dell EMC EHC auf VxRail erfüllt die wachsende Nachfrage nach schlüsselfertigen Hybrid-Cloud-Lösungen. Das Marktforschungsunternehmen 451 Research hat in einem Report festgestellt, dass drei von vier hyperkonvergenten Installationen im Rechenzentrum erfolgen und dass Hybrid Cloud die nächste Stufe für HCI ist.

Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud für Dell EMC VxRail Appliances

Dell EMC EHC wird als vollständig integrierte, getestete, hochentwickelte Lösung ausgeliefert und ermöglicht es Unternehmen, geforderte IT-Services erheblich ...

