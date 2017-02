Tagesausblick für 17.2.: DAX kaum verändert. Lufthansa und Alllianz im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Anleger zeigten sich heute mehrheitlich recht vorsichtig. Einem Bericht auf Thomson Reuters zufolge überwog heute wieder die Unsicherheit über die bevorstehenden Wahlen in Europa. Zudem trauen einige Investoren wohl der Trump-Rally in den USA nicht so recht über den Weg. Die Aktie von Deutsche Lufthansa bekam heute durch gute Zahlen der Konkurrenz Air France KLM Rückenwind. Der Einstieg des belgischen Investors Albert Frere bei Hugo Boss sowie die technische Erholung bei SMA Solar schieben den Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index auf ein neues Allzeithoch.

Morgen stehen nur wenige Wirtschaftsdaten an. Der Fokus vieler Anleger richtet sich auf die Allianz.

Anleger und Trader aufgepasst:

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem Aegon und Allianz Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Nach Angaben von Thomson Reuters erwarten die Analysten im Schnitt einen Anstieg des Nettogewinns im vierten Quartal 2016 von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einen Rückgang der Combined Ration um knapp 200 Basispunkte auf 94,3 Prozent

Wichtige Termine

Europa - Leistungsbilanz Euro-Zone, Dezember

USA - Frühindikatoren, Januar

Charttechnische Signale:



Beiersdorf -taucht unter 10-Tage-Durchschnittslinie. Nächste Unterstützung bei EUR 82

Deutsche Telekom - bullish engulfing. Unterstützung bei EUR 15,75

Euro/Dollar - dem gestrigen Hammer folgt heute der Rebound

Hugo Boss - Spekulation über Einstieg des belgischen Investors Albert Frere schiebt Aktie auf ein neues Jahreshoch

RWE - Ausbruch über Januarhoch bei EUR 13 bestätigt

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 11.800/11.880/12.000/12.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.400/11.530/11.630/11.700/11.750 Punkte.

Heute präsentierte sich der DAX® im Tagesverlauf wieder etwas leichter und testete mehrfach die Unterstützung bei 11.750 Punkten. Solange die Unterstützungszone 11.700/11.750 Punkten hält, besteht weiterhin die Chance auf eine Erholung bis 11.800 und im weiteren Verlauf bis 11.880/12.000 Punkte. Die Bären dürften frühestens unterhalb von 11.700 Punkten wieder Oberwasser bekommen.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 11.11.2016 - 16.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.02.2012 - 16.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

