Seoul - Der inoffizielle Chef des südkoreanischen Mischkonzerns Samsung ist wegen Präsidenten-Bestechung und anderer Vorwürfe verhaftet worden. Nach einer mündlichen Verhandlung erliess das Seouler Bezirksgericht in Seoul am Freitagmorgen (Ortszeit) auf Antrag der Ermittler einen Haftbefehl gegen den derzeitigen Vize-Vorsitzenden des börsennotierten Smartphone-Weltmarktführers Samsung Electronics . Es es gebe zusätzliche Beweise, um Lee Jae Yong in Haft zu nehmen, hiess es.

Die Ermittlungen gegen Südkoreas grössten Industriekonzern stehen im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um eine enge Vertraute der vorläufig entmachteten Staatspräsidentin Park Geun Hye. Die Verhaftung Lees ist nicht nur ein Schlag gegen Samsung, sondern könnte nach Ansicht von Beobachtern auch Einfluss auf das laufende Amtsenthebungsverfahren gegen Park vor dem Verfassungsgericht haben.

Vorwürfe: Korruption, Untreue und Meineid

Lee droht jetzt eine Anklage wegen Korruption, Untreue und Meineids. Zusätzlich wird ...

