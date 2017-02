First Solar, Inc. (Tempe, Arizona, USA) meldete am 16.02.2017, dass das Unternehmen PV-Module mit einer Gesamtleistung von 106,5 Megawatt an das französische Unternehmen Photosol liefern soll. Die Photovoltaik-Projekte, die Photosol entwickeln und betreiben will, sind Teil der dritten Ausschreibungsrunde der französischen Energie-Regulierungsbehörde.

Den vollständigen Artikel lesen ...