Bei der Münchener Sicherheitskonferenz bekräftigt die Verteidigungsministerin die US-Regierung und fordert mehr finanzielles Engagement der europäischen Nato-Staaten. Gemeinsame Werte sollten aber eingehalten werden.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen fordert eine beschleunigte Erhöhung der Etats für Verteidigung und innere Sicherheit. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Investitionen in innere und äußere Sicherheit in den kommenden Jahren schneller steigen müssen", sagte die CDU-Politikerin am Freitag auf der Sicherheitskonferenz in München. Sie hatte bereits früher Forderungen der US-Regierung nach einem stärkeren finanziellen Engagement europäischer Staaten in der Nato für berechtigt erklärt und sich für höhere Investitionen der Bundeswehr ausgesprochen.

Zu einer gerechten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...