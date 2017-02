In der ersten Sonntagspartie des 21. Spieltages hat RB Leipzig bei Borussia Mönchengladbach mit 2:1 gewonnen. In der 31. Minute konnte Emil Forsberg nach Anspiel von Werner das erste Auswärtstor für RB seit drei Partien erzielen.

In der 55. Minute war dasselbe Duo nochmal am Werk, nur mit vertauschten Rollen: Forsberg spielte auf Werner und der lochte knallhart ein. Leipzigs Torwart Péter Gulácsi hielt zudem in der 45. Minute einen scharf geschossenen Elfmeter von Thorgan Hazard. Jannik Vestergaard erzielte in der 80. Minute den überfälligen Anschlusstreffer für die Gastgeber, nachdem Mönchengladbach ordentlich Druck gemacht hatte. Auch ein Ausgleich wäre noch verdient gewesen, blieb den Leipzigern aber erspart.

Nach dem Unentschieden der Bayern gegen die Hertha verkürzt RB damit den Abstand zum Tabellenführer auf fünf Punkte.