Zum Abschluss des 21. Bundesliga-Spieltages haben sich der 1. FC Köln und Schalke 04 am Sonntagabend mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Alessandro Schöpf brachte die Schalker schon in der 2. Minute in Führung, Köln konnte in der 43. Minute durch Anthony Modeste ausgleichen.

In der zweiten Halbzeit kam das Spiel dann noch kaum in die Gänge, wenn dann hatte Schalke die besseren Chancen zum Siegtreffer. Kölns Torwart Thomas Kessler verhinderte manche Großchance der Gäste.