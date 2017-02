Crissier - Jacques Mignault wird neuer Managing Director von McDonald's Schweiz. Er übernimmt die Geschäftsführung von Harold Hunziker, der sich nach 27 Jahren bei McDonald's beruflich neu orientiert. Der 57-jährige Jacques Mignault, der zuletzt als Chief Operating Officer bei McDonald's Kanada tätig war, begann vor mehr als 42 Jahren seine Karriere beim weltweit bekanntesten Restaurant-Brand. Er übernimmt die Geschäftsleitung in der Schweiz per April, wie die Imbiss-Kette am Montag mitteilt.

Nach 27 Jahren im McDonald's System und gut 3 Jahren als Managing Director von McDonald's Schweiz hat sich Harold Hunziker entschieden, das Gastrounternehmen zu verlassen. ...

