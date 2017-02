Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag nach oben gegangen. Nach einem freundlichen Start hangelte sich der Index über die Zeit. Die Umsätze waren auffallend dünn, auch weil die Marktteilnehmer aus den USA auf Grund des Feiertages "President's Day" fehlten. In der zweiten Reihe purzelten trotzdem die Rekorde, MDAX wie SDAX kletterten auf Allzeithochs. Auch eine Übernahme gab es, so will der Beratungskonzern Accenture die Digitalagentur Sinnerschrader übernehmen. Der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 11.828 Punkten und hat damit das Jahreshoch bei 11.893 vor Augen.

Deutsche Telekom profitiert von US-Fantasie

Die Aktie der Deutschen Telekom profitierte von der Entwicklung ihrer US-Tochter. Die japanische Softbank unternimmt womöglich einen neuen Annäherungsversuch bei T-Mobile US. Nachdem die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag über "den Beginn von Verhandlungen" im April berichtet hatte, schossen die Aktien von T-Mobile um 5,5 Prozent in die Höhe. Dem Bericht zufolge sind die Japaner bereit, einen großen Teil ihrer US-Tochter Sprint an T-Mobile US zu verkaufen. Auf diese Weise würden sich die Nummer drei und vier in der US-Branche zusammenschließen. Der Kurs der Deutschen Telekom profitierte und legte um 2,5 Prozent zu.

Gute Zahlen von Covestro - aber Spekulation um Bayer-Ausstieg

Die Geschäftszahlen von Covestro fielen deutlich besser als erwartet aus. 2016 konnte das Unternehmen seinen Nettogewinn dank eines starken Schlussquartals mehr als verdoppeln. Trotzdem verlor der Kurs 4,3 Prozent. Als negativ wertete ein Händler Medienberichte, laut denen sich Bayer noch in diesem Jahr von ihrer Covestro-Beteiligung trennen könnte.

Die Zahlen von Bertrandt lagen zwar etwas unter den vorsichtigen Schätzungen der DZ Bank. Mittel- bis langfristig sind die Analysten aufgrund der Trends Emissionsreduzierung, Elektromobilität und autonomes Fahren zuversichtlich. Die Aktie schloss 2,7 Prozent höher.

Accenture kauft im Digitalbereich zu

Mit einem Plus von 17 Prozent auf 9,30 Euro reagierten Sinnerschrader auf die Kaufofferte von Accenture. Ganz überraschend kommt die Übernahme nicht. 2016 war von einer hohen Zahl von Transaktionen im Sektor geprägt und Sinnerschrader galt seit längerem als Übernahmekandidat. Wie Edison in einer jüngeren Studie anmerkt, hätten vor allem Consulting-Firmen durch gezielte Übernahmen ihre Position im Digitalbereich verstärkt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 56,3 (Vortag: 92,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,04 (Vortag: 3,74) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner, 6 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.827,62 +0,60% +3,02% DAX-Future 11.827,00 +0,78% +3,34% XDAX 11.828,52 +0,29% +3,33% MDAX 23.453,99 +0,66% +5,70% TecDAX 1.899,27 +0,59% +4,83% SDAX 10.072,42 +0,10% +5,81% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,59 16 ===

