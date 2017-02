Schon vor einem Jahr hatten französische Ermittler die Parteizentrale der Front National durchsucht. Nun haben die Behörden die Räumlichkeiten erneut unter die Lupe genommen. Die Partei wittert eine Verschwörung.

Die Polizei hat die Parteizentrale des rechtsextremen Front National in Paris durchsucht. Grund sei der Verdacht auf Missbrauch von Geldern des Europäischen Parlaments, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag aus Parteikreisen. Der Front National warf den Behörden in einer Stellungnahme vor, die Aktion wirke wie der ...

