Während des Walmart "Supplier Growth Forums" in Bentonville, Arkansas/USA, an dem mehrere Tausend Lieferanten von Walmart teilnahmen, wurde Camposol mit dem Preis "Lieferant des Jahres" in der Kategorie Frischfrucht ausgezeichnet. Foto © Camposol Zusammen mit vier weiteren weltweit führenden Unternehmen wurde Camposol auch in der allgemeinen Kategorie...

Den vollständigen Artikel lesen ...