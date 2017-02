Zürich - Marcel Yünkes wird neuer Leiter Sales & Marketing Informatik bei OBT. Die Schwerpunkte seiner Arbeit werden vorerst im Ausbau des Abacus-Markts für KMU liegen.

Bei OBT ist Marcel Yünkes kein Unbekannter: Ab dem Jahr 2000 war er in den Niederlassungen St.Gallen und Zürich in verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb des Informatikbereichs tätig, ehe er sich 2010 für eine Veränderung entschied. Während den vergangenen sechs Jahren war Marcel Yünkes beim Beratungs- und Technologieunternehmen iTrust AG in Cham tätig - zuletzt als Chief Operating ...

Den vollständigen Artikel lesen ...