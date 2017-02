Phoenix Solar Pte Ltd (Singapur) meldete am 21.02.2017 einen Auftrag von IKEA Southeast Asia: Phoenix Solar soll eine Photovoltaik-Anlage mit einer Nennleistung von 1 MW auf dem Dach der IKEA-Niederlassung in Tampines (Singapur) planen und bauen. Das System soll jährlich 1,3 Millionen kWh Solarstrom erzeugen. Im Lauf der kommenden zehn Jahre will IKEA dank dieser Anlage Stromkosten von rund 2,4 Millionen US-Dollar einsparen.

Den vollständigen Artikel lesen ...