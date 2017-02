Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat im Zusammenhang mit der "Einheitswippe" eine neue Debatte über deutsch-deutsche Geschichte und Denkmalkultur gefordert. Es sei nicht zu verstehen, warum sich die Öffentlichkeit gerade mit diesem Einheitsdenkmal so schwer tue, sagte Grütters dem Sender "Radio Berlin 88,8" des RBB. Sie wünsche sich, dass man nicht nur Mahnmale wahrnehme, die die Abgründe der deutschen Geschichte repräsentierten.

Es müsse auch für die Höhepunkte ein sichtbares Denkmal geben, so Grütters. Das Einheitsdenkmal an der Schloßfreiheit soll in Form einer "Wippe" gebaut werden. Es soll 2019 fertig sein.