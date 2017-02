Außenminister Sigmar Gabriel hat dazu aufgerufen, einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone abzuwenden. "Ich finde, es gehört sich für ein so großes, starkes und stabiles Land wie Deutschland, alles zu tun, um Europa zusammenzuhalten", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Athen sollte sich an einmal getroffene Vereinbarungen halten und wir mit vereinten Kräften alles tun, damit das Land und seine leidgeprüften Menschen endlich wieder wirtschaftlich und sozial auf die Beine kommen - in der Eurozone." Es sei höchste Zeit, die Debatten wieder auf eine sachliche Ebene zurückzuholen, mahnte Gabriel. "Wenn Griechenland eines nicht ist, dann das geeignete Objekt für orthodoxe Ideologien. Deshalb ist es gut, dass die technischen Verhandlungen über das Reformprogramm in Athen jetzt wieder aufgenommen werden."