Deutschlands größter Universalhafen hat 2016 im Seegüterumschlag den Turnaround geschafft und erreicht in den Segmenten Stückgut und Massengut ein Umschlagvolumen von 138,2 Millionen Tonnen. Containerumschlag erreicht in 2016 ein Plus von 1,0 Prozent. Der Seegüterumschlag im Hamburger Hafen weist 2016 mit 138,2 Mio. Tonnen wieder einen Aufwärtstrend auf....

