Die Chinesen reduzieren laufend ihren Bestand an Treasury-Bonds, weil sie Geld benötigen, um ihre Handels- und Zahlungsbilanz im Gleichgewicht zu halten. In den Medien- und Expertenberichten klingt das ganz anders.



Der rasante Aufstieg der Chinesen Mitte der 80er-Jahre als Billiglohnland für alle Billigprodukte der Welt führte zum grössten Berg an Währungsreserven von knapp 4 Bio. $. Der wurde im Jahr 2010 erreicht. Seit dieser Zeit wachsen die

Importe stärker als die Exporte und das ergibt ein

laufendes Defizit, sodass bislang bereits 1 Bio. $ der Währungsreserven weggeschmolzen ist. Die weitere

Entwicklung lässt sich unschwer formulieren: In fünf bis sieben Jahren ist eine weitere Billion Dollar verschwunden. Der Gegenwert sind Treasury-Bonds, die bei der FED abgeliefert werden.



Also: China fährt nicht die Käufe zurück, sondern erhöht die Verkäufe an Treasury-Bonds, was einen anderen Sinn ergibt, als landläufig dargestellt wird.



