Wien (pts018/22.02.2017/09:15) - In den letzten Jahren haben Tausende freie Finanz- und Versicherungsberater entnervt das Handtuch geworfen. Die Umsätze sind durch die unzähligen Versicherungs-vergleichsplattformen und die immer stärker werdenden Direktvermarktungen der eigenen Mutterkonzerne im ständigen Sinkflug. "Es ist ein langsames, unmerkliches Sterben der klassischen Versicherungsberater und Finanzberater. Nur wer mit neuen ungewöhnlichen Ideen die Aufmerksamkeit seiner Kunden gewinnt und sich mit auffälligem Marketing am Markt behauptet, wird überleben", so Alois Gmeiner. Er ist der Werbetherapeut und Autor des Praxisfachbuches: "LOW BUDGET WERBE 1x1 für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Vermögensberater". Für alle Finanz- und Versicherungsmakler bietet Gmeiner auf seiner Homepage einen Gratis-Werbe-Check an, der sofort das eigene Marketing überprüft und neue Ideen für Guerilla-Marketing und Low-Budget-Werbung gibt: http://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck Einen der Gründe für diesen Trend sieht der Werbetherapeut in der Tatsache, dass Versicherungsvermittler noch immer nicht im Unternehmertum angekommen sind: "Die Makler und Berater haben zwar das volle Risiko, aber viele von ihnen haben noch nicht mal eine eigene Homepage und sind abhängig von einer kleinen Unterseite auf der Homepage des Mutterkonzerns, die man kaum verändern und schon gar nicht vernünftig bewerben kann. Zum Teufel - wenn man da Online-Werbung macht, verprasst man ja schon mal die Hälfte des eigenen Werbebudgets für die Konkurrenz im eigenen Haus. Das kann nicht funktionieren." Ideen-Coaching für Abnabelung vom Konzern Für Gmeiner sind all jene überdurchschnittlich erfolgreich, die sich mehr oder weniger vom Mutterkonzern abgenabelt haben und eigene Wege gehen. Dabei sind Spezialisierung und massive Zielgruppenwerbung, die wichtigsten Punkte, auf die geachtet werden muss, um auch heute noch erfolgreich zu sein. Vom Befehlsempfänger zum erfolgreichen Unternehmer Autor und Werbetherapeut Alois Gmeiner rät daher allen Finanzberatern: "Raus aus der Komfortzone und neue Wege gehen. Denn es gibt ohnehin keine Komfortzone mehr. Erster Schritt ist daher, das Marketing in die eigenen Hände zu nehmen!" Gratis-Werbe-Check für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler: http://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck/ Das Fachbuch bei Amazon: "LOW BUDGET WERBE 1x1 für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Vermögensberater" Autor: Alois Gmeiner, Taschenbuch, 344 Seiten, ISBN: 978-3734740589, Preis: 19,90 Euro Link: https://www.amazon.de/gp/product/3734740584/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&c amp=1638&creative=6742&creativeASIN=3734740584&linkCode=as2&tag=ideenmanufakt-21 &linkId=D3TNBVIRP3QXFZAO (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: 0043/699 133 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170222018

February 22, 2017 03:15 ET (08:15 GMT)