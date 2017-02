Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. Die Vorgaben waren derweil positiv, wobei die Rekordjagd an der Wallstreet am Dienstag weiterging. Laut Marktbeobachtern setzen die Anleger weiter auf Steuersenkungen und Fiskalstimuli, welche die neue US-Administration versprochen hat. Gespannt sind Anleger ist nun, wie die US-Notenbank Fed darauf reagieren wird.

Nachbörslich spricht Notenbanker Jerome Powell, worauf das Protokoll der Sitzung vom 1. Februar veröffentlicht wird. Letzteres dürfte allerdings vor allem die Stimmung für den Handel am Donnerstag prägen. Dass die Grundstimmung weiter relativ optimistisch ist, zeigt sich auch an den weltweit tiefen Volatilitäten. In der Schweiz sank der entsprechende Index VSMI am Dienstag erneut deutlich, und zwar auf das tiefste Niveau seit Ende August 2014, und notiert auch am Berichtstag wieder im Minus.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,14% auf 8'579,18 Punkte höher. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,23% auf 1'365,03 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,14% auf 9'394,67. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Plus, fünf im Minus und einer (Sika) unverändert.

Im Fokus stehen ABB (+0,6% auf 23,27 CHF). Der Technologiekonzern schlägt Lars Förberg, Managing Partner von Grossaktionär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...