Die Millionen-Abfindung für Hohmann-Dennhardt bei VW sorgt derzeit für Unmut - und wirft auch in Karlsruhe grundsätzliche Fragen auf. Für die Zukunft wolle man verbindlich klären, was dem Amt angemessen ist.

Nach dem Vorbild etlicher Wirtschaftsunternehmen wollen sich die Richter am Bundesverfassungsgericht einen Verhaltenskodex geben. Ziel ist eine freiwillige Selbstverpflichtung auf bestimmte Regeln, etwa für Nebentätigkeiten oder das Verhalten nach dem Ausscheiden aus dem Richteramt. Das kündigte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle beim Jahrespresseempfang am Dienstagabend in Karlsruhe an. Die Vorarbeit leistet demnach bereits eine Arbeitsgruppe. Wie zu hören war, soll der fertige Kodex auch veröffentlicht werden, möglicherweise noch in diesem Jahr.

