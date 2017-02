Zürich (ots) - Die Genossenschaft Migros Zürich plant für ihre

Deutschland-Tochter Tegut eine erste grosse Zusammenarbeit mit dem

Online-Händler Amazon. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. Um Schlagkraft und Reichweite des deutschen

Handelsunternehmens zu erhöhen, suche man die Partnerschaft mit dem

US-amerikanischen Online-Giganten, bestätigt Tegut-Sprecherin Stella

Kircher: «Wir befinden uns gerade in einer Testphase mit Amazon, um

Lebensmittel ausserhalb des Tegut-Stammgebietes und der

Ladenöffnungszeiten anzubieten.»



Dabei werde Tegut bei Amazon für drei Dienste Waren einlisten,

sagt Kircher: «Hierbei geht es um eine Erweiterung des

Trockensortiments bei den Services Amazon.de, Amazon Prime Now und

Amazon Prime Pantry.» Branchenexperten erwarten den Start der

Kooperation auf April oder Mai. Zur Grösse des Sortiments macht Tegut

keine Angaben. In der Branche geht man davon aus, dass es über

tausend Artikel umfassen wird.



Tegut gehört seit 2013 der Genossenschaft Migros Zürich. Das

deutsche Unternehmen setzte 2016 mit 280 Supermärkten rund eine

Milliarde Franken um.



