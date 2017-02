London (ots) -



- Visa Token-Technologie ermöglicht sicheres und bequemes Bezahlen

mit mobilen Geräten. Sie ist bereits in fünf europäischen Märkten

verfügbar - sieben weitere werden bald folgen.



- Europäische Konsumenten geben aktuell rund neun Euro aus, wenn

sie im Geschäft mit mobilen Geräten bezahlen.



- Mehr als 1,2 Mio. europäische Händler akzeptieren das

kontaktlose Bezahlen. Dies treibt auch das Bezahlen mit mobilen

Geräten weiter voran.



Visa Inc. (NYSE: V) hat gestern zur Eröffnung des neuen Innovation

Centers in London angekündigt, dass die Visa Token-Technologie bis

Ende 2017 in mehr als 12 europäischen Ländern zur Verfügung stehen

wird. Diese neuartige Technologie macht das Bezahlen mit mobilen

Geräten und online noch sicherer und bequemer. Die sensiblen

Kontodaten werden dabei durch eine digitale Identifizierung ("Digital

Identifier") ausgetauscht.



Die Technologie wird weltweit bereits in 27 Ländern für mobiles

Bezahlen eingesetzt, darunter Frankreich, Irland, Polen, die Schweiz

sowie Grossbritannien, mit mehr als 1.300 Partnern und

Finanzinstituten. Visa arbeitet eng mit Kunden und Partnern zusammen,

um die Nutzung der Technologie auf weitere Länder und

Online-Zahlungen auszuweiten.



Die Visa Token-Technologie, die 2014 von Visa entwickelt wurde,

bildet die Grundlage für mobiles Bezahlen. Sie beispielsweise von

Apple Pay und Android Pay genutzt. Die Token-Technologie ist

zentraler Bestandteil des IoT-Ansatzes (Internet of Things) von Visa.

Dieser soll eine sichere und bequeme Zahlungsabwicklung auf allen

vernetzten Geräten wie Smartphones, Tablets, Wearables, Autos und

Haushaltsgeräten ermöglichen.



"Seit 2015 beobachten wir in ganz Europa, wie offen die Menschen

für mobiles Bezahlen sind. Als nächstes wollen wir den Token-Service

dahingehend ausweiten, dass der Handel Kundendaten einfach und sicher

verwalten kann. So wird es möglich, mit einer Vielzahl von vernetzten

Geräten zu bezahlen", sagt Sandra Alzetta, Executive Director Digital

Solutions bei Visa.



Wachstumsfaktoren für mobiles Bezahlen in Europa



Sicherheit, Komfort und eine wachsende Zahl an Händlern, die

kontaktloses Bezahlen anbieten, sind Schlüsselfaktoren für die

steigende Nutzung von mobilen Bezahlmethoden in Europa. Die Visa

Token-Technologie bietet Konsumenten die nötige Sicherheit beim

Bezahlen mit mobilen Geräten. Sie ermöglicht Verbrauchern ein

reibungsloses Einkaufserlebnis und wird bereits in einigen Ländern

für alltägliche Einkäufe, von Zugtickets über den Kaffee am Morgen

bis hin zu Kinotickets, genutzt. Immer mehr Händler in Europa

verwenden Terminals, die das kontaktlose Bezahlen mit Karte oder

mobilen Geräten unterstützen.



- In Europa wird in folgenden Handelssegmenten am häufigsten mit

mobilen Geräten bezahlt: Restaurants, Supermärkte, Transits,

Take-aways, Freizeit und Unterhaltung.



- Wird mit einem mobilen Gerät bezahlt, geben europäische

Konsumenten im Geschäft durchschnittlich rund neun Euro und online 41

Euro aus.



- Bei Auslandsreisen haben europäische Konsumenten ihre mobilen

Geräte bereits in 91 Ländern zum Bezahlen eingesetzt. Das zeigt, dass

sich die Menschen sicher fühlen, ihre Smartphones oder Tablets im

Ausland einzusetzen.



- Mehr als 1,2 Mio. Händler in Europa akzeptieren kontaktlose

Zahlungen per Karte oder über mobile Geräte.(1) Mehr als 5 Mrd. Mal

haben Visa Karteninhaber in Europa bereits kontaktlos bezahlt.(2)

Das entspricht 32 Prozent aller von Visa verarbeiteten Zahlungen im

Handel.(3)



Internet of Things (IoT)



Die Visa Token-Technologie und die Möglichkeit, sensible Konto-

oder Kartendaten für das digitale Bezahlen sicher zu nutzen, bereiten

das Fundament für sicheres Bezahlen mit einer grossen Auswahl von

vernetzten Geräten (IoT) wie Uhren, Ringen, Haushaltgeräten oder

Autos.



Die globale Zusammenarbeit von Visa mit IBM, die vergangene Woche

bei der Eröffnung des neuen IoT Watson Research Center von IBM in

München bekannt gegeben wurde, verfolgt genau dieses Ziel. Die

Zusammenarbeit basiert auf der gemeinsamen Überzeugung, dass die

Zahlungsabwicklung sicher in zahlreiche vernetzte Geräte integriert

werden kann. Schätzungsweise werden es bis 2020 rund 20 Mrd. Geräte

sein.(4)



Als Teil der Kooperation zwischen den beiden Unternehmen soll IBM

Watson IoT-Kunden die Visa Token-Technologie durch ein Netzwerk von

Token-Service Anbietern (TSP) zugänglich gemacht werden. Dies ist

Teil des Visa Ready Partnership Programms.



